Юрій Іванющенко заглиблюється в Західній Україні

Спільне підприємство «львівських» і «єнакіївських» Сфера плюс «готове закріпитися на Коломийському газовому родовищі за спиною місцевої влади

Поки депутати Львівської та Івано-Франківської обласних рад концентруються на «червоних лініях», які не можна переходити президенту Володимиру Зеленському на Нормандської зустрічі, в їх тилу безперешкодно облаштовуються структури, близькі до одіозним фігурам режиму Віктора Януковича, який дав добро Володимиру Путіну на введення військ в Україну в 2014 р.

Як з’ясували, днями зареєстроване в Коломиї (Івано-Франківська область) ТОВ «Інжинірингова компанія «Сфера плюс» подало заяву влади про продовження терміну дії спеціального дозволу на експлуатацію Коломийської площі, що займає близько 137 га. Термін дії ліцензії на цей перспективний газоносний ділянку «Сфери плюс» закінчується вже через місяць.

За відомостями ЗМІ, з подачі Держгеонадр нещодавно був запущений процес перевірки «Сфери плюс» Держфінмоніторингом на фінансування тероризму. Чим вона закінчиться, невідомо, а поки процес іде, ЗМІ провели невелике розслідування для пошуку відповіді на питання, хто ховається за засновниками цієї компанії.

На фото – Юрій Іванющенко

Спочатку засновником інжинірингової компанії «Сфера плюс» було московське ТОВ «Мега Трейд Лімітед».

Втім, російський слід вів прямісінько на батьківщину Віктора Януковича і одного з його найближчих соратників Юрія Іванющенка, в депресивний донбаський містечко Єнакієвому, де був прописаний засновник московської компанії – ТОВ «Церадон-М». Їм, у свою чергу, володів місцевий завод «Єнакіївський коксохімпром».

Після перемоги Януковича на виборах президента-2010 «Сфера плюс» була перереєстрована на венчурний фонд «Нові технології». Як вже писав «ОЛІГАРХ», цей фонд був створений для управління активами Юрія Іванющенка (був відомий також у певних колах як «Юра Єнакієвський») та Івана Аврамова («Іван Іванович»). Серед цих активів, у тому числі, знаходилося 50% акцій Єнакіївського коксохімпрому.

Поки Янукович був президентом, Іванющенко та Аврамов активно займалися збиральництвом», набиваючи портфель ліцензіями на розробку родовищ самого різного штибу – від піску до літію і природного газу. «Сфера плюс» планувала отримати ліцензію на Коломийську площа без конкурсу, оскільки встигла обзавестися якимось «майновим комплексом» на ліцензійній території. Але при Януковичі цей процес не був доведений до кінця, а коли режим Партії регіонів в лютому 2014 р. впав, перспективи цієї справи виявилися примарними.

На фото – Олег Недава

Але незабаром вихід був знайдений – після приходу до влади Петра Порошенка, ряди партії якого у ВР поповнив перший керівник «Нових технологій» Олег Недава (у 2016 р. він прославився заявою про те, що йому доведеться захищати Іванющенко, хоче він цього чи ні, і після цього зберіг місце у фракції БПП), «Нові технології» поступилися 50% частку в «Сфері плюс» львівської компанії «Стандарт ойл Лтд».

Остання вважається вотчиною авторитетного львівського бізнесмена Василя Сваричевського, близьким до якого ЗМІ називали тодішнього заступника голови Держгеонадр Максима Карпіна (самого Сваричевського в його регіоні ряд місцевих джерел пам’ятає з лихих 90-х на прізвисько «Пушок»). Так, одним зі своїх бенефіціарів «Стандарт ойл Лтд» називає львів’янина Руслана Голубцова – директора компанії «клона» ТОВ «Глобал ойл Лтд», де Сваричевский відкрито значиться засновником.

Таке партнерство виявилося дуже вдалим – вже в січні 2015 р Держгеонадр видали «Сфері плюс» без будь-якого конкурсу бажану ліцензію на 5 років. За минулий з тих пір час засновницькі розклади в «Сфері плюс» не змінилися – «Стандарт ойл Лтд» та «Нові технології» як і раніше залишаються в компанії рівноправними партнерами.

Венчурний фонд, природно, не називає пов’язаними особами ні Іванющенко, досі перебуває у розшуку, ні Аврамова, який з розшуку тільки нещодавно був знятий. Тим більше, що кримінальні провадження по обом (№ 42015000000000207 і №42019160000000373) після приходу в ГПУ Руслана Рябошапки , за даними «ОЛІГАРХА», були відновлені у вересні і жовтні 2019 р, і передані від прокуратури Одеської області, яка їх мало не відкрито «зливала» при генпрокуратурі Луценко, до НАБУ.

З 2018 р. по паперів бенефіціаром «Нових технологій» став рахуватися якийсь Олександр Стельмах, який отримав статус «особи з істотним контролем» у британських компаніях Fieldlane Limited і Goodlight Capital, раніше підконтрольних Іванющенка та Аврамова.

Стельмах – київський адвокат середньої руки з робочим адресою на Борщагівці (багатоповерховому будинку на вул. Л. Курбаса), де він паперів та проживає. Раніше Стельмах засвітився в якості співзасновника київської компанії «ЮА Моторс». Її рахунку, за даними ЗМІ, були відкриті у двох маленьких банках, один з яких – «ТК Кредит», який також включали в орбіту Іванющенка та Аврамова. Якщо ж до цього додати той факт, що з 2011 року директор «Сфери плюс» не змінюється (їм залишається Василь Матковський), можна зробити висновок про те, що зміна місць доданків в даному випадку ніяк не змінила загальну суму.

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