Кравчук жорстко звернувся до Порошенка, Вакарчуку і Тимошенко

Перший президент України Леонід Кравчук звернувся до опозиційних фракцій, які закликали українців вийти на Майдан перед «нормандським» самітом та окреслити «червоні лінії» перед главою держави Володимиром Зеленським.

Свою позицію щодо спільної заяви лідерів фракцій «Європейська солідарність», «Батьківщина» і «Голос» Петра Порошенка, Юлії Тимошенко та Святослава Вакарчука він висловив в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

«Якщо ви хочете допомогти президенту, тоді проти кого ці протести на Майдані?» – обурився він під час виступу Вакарчука.

«Україна в дуже важкому стані. Чому ви йдете на Майдан, збирати людей і будете демонструвати свою «ерундицию», для того щоб збуджувати людей. Ви допомагаєте президенту? Ви допомагаєте України? Ви не допомагаєте, а заважаєте Україні! Тут працює не інтерес допомогти Україні, а не погасла ненависть до того, що вони не при владі», – вибухнув перший президент України.

Кравчук розкритикував протест проти Зеленського

Кравчук розкритикував протест проти Зеленського

Кравчук заявив, що опозиційні фракції пишуть документи, які роз’єднують Україну.

«Є речі, особливо, коли йдеться про тяжкі, делікатних переговори, які на вулицях не обговорюють. Визначені законом, документами позиції. Ми не бачимо, що хтось їх відкидає, змінює, і президент їде з підтримкою народу їх виконувати. Ви чули, щоб в інших країнах, якщо Меркель, Макрон та інші їдуть на переговори, люди, не знаючи навіть натяків на якісь проблеми, збираються і кажуть: «Не забудь те! Скажи щось!»?» – обурився Кравчук.

Пізніше перший президент України зробив авторам шоу зауваження: Кравчука обурило, що його не пустили в студію під час виступу Зеленського.