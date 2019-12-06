Токсичні афери Фукса: у скандальній справі намітився новий поворот

У Києві суд нарешті прийняв рішення про відкриття апеляційного провадження визначився з датою засідання у справі про грабіж київського метрополітену. В результаті цієї цинічної афери бюджет втратив сотні мільйонів гривень.

Київський метрополітен подав до суду заяву про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Київського апеляційного господарського суду за позовом «Австро-Угорської Лізингової компанії».

Справа стосується однієї з найбільш цинічних афер, які провернув російсько-український олігарх Павло Фукс. В результаті злочинних дій «бізнесмена» київський метрополітен може просто зупинитися.

За рік метро столиці провозить 498,5 млн. пасажирів (враховується кількість поїздок), з кожної (!) в кишені олігарха потрапляє 2 грн.

Нещодавно з’явилася надія на те, що справа зрушиться з мертвої точки. Правоохоронці активізували роботу, а суд наклав арешт на рахунки компанії, куди йшли мільйони бюджетних коштів.

Це, звичайно, боляче вдарило по выгодополучателям афери. І тоді австрійський бізнесмен від імені ODELUS-Construkt Kft. (і, відповідно, афиллированной з Фуксом «Австро-Угорської Лізингової компанії») поскаржився Зеленському на суддів Подільського райсуду Києва, наклали арешт на рахунки.

Одна сторінка з обігу австрійського бізнесмена, якого вважають «ширмою» Фукса.

По суті це заклик впливати на суддів.

Після цього київські судді влаштували справжнісінький демарш. Тільки в жовтні-листопаді 2019 року в Північному апеляційному господарському суді семеро (!) суддів взяли самовідвід.

Це призвело до затягування перегляду резонансного рішення, яке просто вбиває київську підземку і грабує бюджет. Після кожного самовідводу процедура запускається по-новій: відбувається автоматичний розподіл справ, що формуються суддівські колегії та призначає засідання. І так багато разів.

Є дві можливі причини такого демаршу: небажання переходити дорогу одіозного олігарха і тиск Офісу президента. Проте вголос про це, звичайно, ніхто не говорить.

Останній самовідвід двох суддів у цій резонансній справі був задоволений 28 листопада. У зв’язку з цим була сформована нова суддівська колегія (судді Хрипун, Агрикова і Чорногуз). А 2 грудня 2019 р. Північний апеляційний господарський суд прийняв рішення про відкриття апеляційного провадження за заявою КП «Київський метрополітен».

«Розглянувши матеріали заяви, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду вважає за необхідне прийняти указану вище заяву до свого провадження і призначити до розгляду в судовому засіданні», — йдеться у рішенні.

Засідання призначено на 11 грудня.

СУТЬ ЗЛОЧИННОЇ СХЕМИ