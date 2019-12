«Говорящий» рыжий кот стал сенсацией в Сети

В интернете стал сенсацией «говорящий» рыжий кот по кличке Гамбино. Он умеет здороваться по-английски. Причем, как отмечают американцы, «вымяукивает» слова «Well hi!» («Ну, привет») с изысканным акцентом джентльмена из южных штатов.

Видео, как сообщает издание Today, выложила в Instagram хозяйка Гамбино по имени Тони. Оно стало вирусным, быстро набрав около двух миллионов просмотров.

Тони говорит, что ее любимец умеет также говорить слово «мама». «Он вообще много разговаривает. Но не с другим нашим котом, Томом. Они не беседуют друг с другом. Он говорит только со мной и моим мужем», — признается она.

It sounds like he is saying “Well Hi!!! “ in a thick southern accent!! ***Just to clarify, that is a @whistlelabs pet tracker on his collar. #catsofinstagram #cat #meowdy #gambino https://vm.tiktok.com/9qr4tD/

Женщина также рассказала, что Гамбино появился у дверей ее дома котенком еще пять лет назад. «И решил, что мы будем его семьей», — сказала Тони. Она также утверждает, что никакого аристократического южного происхождения у него нет. С Югом США его связывает разве то, что он проживает в южной Калифорнии. Так что неизвестно, где он набрался таких манер.