Тигрова акула напала на серфера в США

На гавайському острові Мауї, США, тигрова акула напала на чоловіка.

Про це повідомляє місцевий портал новин Hawaii News Now.

Інцидент стався на очах у приятеля. Коли 57-річний серфер Ларрі Оберто займався сапсерфінг (різновид серфінгу, при якій серфер катається по хвилях на надувній дошці і гребе веслом, а не руками), на нього напала тигрова акула.

У цей час чоловік перебував на відстані 180 метрів від берега, як морський хижак близько трьох метрів довжиною прокусив його дошку і збив Ларрі з ніг. Ларрі почав швидко плисти до приятеля, Елджі Гастона, який затягнув його на свій борд і вони швидко попливли до берега в супроводі цієї самої акули.

Як пізніше зізнається Гастон, він не відразу зрозумів, що ж сталося, і думав, що Оберто сам стрибнув з дошки.

Місцева влада рекомендує утриматися від виходу в море в тому районі. В результаті інциденту ніхто не постраждав.