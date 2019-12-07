MARUV и Alyona Alyona показали себя в латексе

Певица опубликовала странное фото у себя на страничке

Известная украинская певица MARUV опубликовала новое фото у себя на страничке. На нем она с певицей Алена и Сергеем Лехкобитом пародируют вывеску “Ангелы Чарли”. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фотографию прокомментировали Монатинк, известный украинский исполнитель, а также Владимир Остапчук – украинский актер. Если первый оставил смайлики в виде огня, то у второго не нашлось культурных слов для данной композиции.

Фанаты также оставили несколько комментариев:

“Ждём бомбу трек”, “Жесткий стеб. Карлики ликуют!”, “ее бы в леопардовый!”, “Ангелы и латекс”, “Это мы когда посмотрели детектив”, “Эти ребята далеко пойдут! Молодцы!”, “Голливуд, трепещи! Ангелы Карли идут”, “Актеры, которых мы действительно заслужили!!!”.