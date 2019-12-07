Курица, лиса и подросток устроили комичную погоню вокруг дома

Эван Дэвис из Ньюбриджа (Уэльс) преспокойно готовился к экзаменам, когда услышал снаружи дома очень подозрительный шум.

Забавная погоня попала на видео

Выяснилось, что наглая лисица, проникнувшая во двор, выбрала одну из кур своим потенциальным обедом и пустилась в погоню за несчастной птицей. 15-летний Эван в одних шортах и босиком выскочил на помощь курице и сумел отпугнуть лису.

Учитывая то, что во дворе находилось четыре камеры видеонаблюдения, погоня лисы за курицей и впоследствии подростка за лисой продемонстрирована во всей красе. Кстати, несостоявшаяся жертва хитрого зверька хотя и потеряла много перьев, но осталась невредима.