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Курица, лиса и подросток устроили комичную погоню вокруг дома

07.12.2019

Эван Дэвис из Ньюбриджа (Уэльс) преспокойно готовился к экзаменам, когда услышал снаружи дома очень подозрительный шум.

Забавная погоня попала на видео

Выяснилось, что наглая лисица, проникнувшая во двор, выбрала одну из кур своим потенциальным обедом и пустилась в погоню за несчастной птицей. 15-летний Эван в одних шортах и босиком выскочил на помощь курице и сумел отпугнуть лису.

Учитывая то, что во дворе находилось четыре камеры видеонаблюдения, погоня лисы за курицей и впоследствии подростка за лисой продемонстрирована во всей красе. Кстати, несостоявшаяся жертва хитрого зверька хотя и потеряла много перьев, но осталась невредима.

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