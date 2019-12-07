На півночі Франції знайшли артефакт віком 23 тис. років (фото)

Стародавня статуетка богині родючості Венери часів пізнього палеоліту (40-12 тис. років до н.е.) знайдена в районі Ренанкур міста Ам’єн (департамент Пікардія на півночі Франції). Про це йдеться в комюніке, опублікованому на сайті Національного інституту превентивних археологічних досліджень (INRAP). За словами вчених, мова йде про виняткову знахідку, оскільки фігурка знаходиться у відмінному стані, передає УНН.

“Статуетка висотою 4 см відноситься до граветтської культури пізнього палеоліту. Їй 23 тис. років”, — йдеться у повідомленні. Відзначається, що вік Венери експерти визначили за допомогою радіовуглецевого аналізу.

Крім того, поруч з фігуркою вчені знайшли кілька глиняних уламків і залишки інструментів. Точне призначення цих знарядь поки залишається невідомим, однак на думку археологів, на цьому місці могла розташовуватися майстерня, де місцеві ремісники виготовляли предмети культу.

Після проведення додаткових досліджень статуетка буде виставлена ​​в музеї Пікардії в Ам’єні.

FR24 News franç[email protected]

France, découverte d’une très rare “Vénus” du Paléolithique d’il y a 23 000 ans en excellent état https://www.fr24news.com/fr/2019/12/france-decouverte-dune-tres-rare-venus-du-paleolithique-dil-y-a-23-000-ans-en-excellent-etat.html …

17:05 – 6 груд. 2019

Відомості про Рекламу у Твіттері та конфіденційність

Всього на території Європи було знайдено близько сотні подібних фігурок. Більшість з них — на території сучасної в Центральній Європі. 15 з них виявлені у Франції, переважно в південно-західній частині.

Ґраветтська культура — археологічна культура пізнього палеоліту, що датується 28-21 тис. рр. до н.е. Названа на честь печери Ла-Граветт в депертаменті Дордонь на південному заході Франції, де в 1930-х роках були знайдені кам’яні знаряддя і предмети побуту, що характеризують цю епоху.

Нагадаємо, дослідники виявили свідчення щодо біблійного царства в пустелі Арава.

: УНН