США: Росія блокує спроби ОБСЄ заявити про агресію проти України

Російська Федерація блокує будь-які спроби держав-учасників ОБСЄ заявити Раді міністрів Організації з безпеки і співробітництва в Європі про агресії РФ проти України.

Про це заявив глава місії США при ОБСЄ посол Джеймс Гілмор на прес-конференції за результатами 26-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Братиславі, передає Укрінформ.

«Сполучені Штати серйозно стурбовані щодо невиконання деякими державами своїх зобов’язань у рамках ОБСЄ. По суті, є лише одна держава — Росія — яка несе головну відповідальність за нездатність просунутися у виконанні положень Хельсінського заключного акта і Паризької хартії», — заявив Гілмор.

За його словами, місія не виконує положення Гельсінського акту, проявляючи агресію проти України, Грузії, порушує права людини тощо. Це, зокрема проявляється блокуванням заяв щодо України, адже Росія користується принципом консенсусу в Організації і не дає іншим учасникам висловитися і засудити порушення міжнародного порядку.

«І ми це спостерігаємо щороку тут, на Раді міністрів ОБСЄ. Росія блокує будь-які спроби інших держав-учасників зробити заяву в Україні. Так само Росія блокує будь-які зусилля ОБСЄ щодо створення українсько-російської наглядової місії на кордоні, яка запобігла б незаконне перевезення боєприпасів або незаконну контрабанду через кордон», — додав Гілмор.