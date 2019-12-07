«Путін буде шити фуфайки»: Соколова обложила чоловіка Скабеевой з-за фейку про Майдан

Українська журналістка Яніна Соколова гостро викрила фейк російських пропагандистів про те, що Небесна Сотня нібито є вигадкою.

Вона показала маразматичное заяву рупора Кремля Євгена Попова у своєму шоу «Вечір з Яніною Соколовою».

Зокрема, чоловік одіозною пропагандистки Ольги Скабеевой заявив, що хоч люди і гинули на Майдані, але саме поняття Небесної Сотні нібито є фейком. У якості «сенсаційних фактів» він представив суб’єктивна думка Олени Лукаш – скандального екс-міністра юстиції часів побіжного Віктора Януковича. Умовиводи пособника окупантів розлютили Соколову, і вона публічно його вилаяла.

«Переходимо до сенсації, яку російська пропаганда народжувала шість років. Вона про те, що Небесна Сотня – фейк. Серйозна заява від людини, яка професійно займається вигадуванням вигадок. І, природно, у нього «неспростовні докази». Бл*дь, «незаперечні факти» з суб’єктивної точки зору від соратника Януковича», – заявила телеведуча.

«Ну, ви суб’єктивний ящик Пандори відкриваєте. Якщо стверджуєте, що чиясь суб’єктивна думка – це факт, до якого потрібно прислухатися, то розминайте свої животики для баноша і бограча. Тому що на мою суб’єктивну думку ви вже давно повинні увійти до складу Закарпатської області, а Путін – шити фуфайки у Мелітопольській колонії і спати на черешневих кісточках», – додала Соколова, висміюючи інформаційних посібників путінського режиму.

Крім того, вона дорікнула їх у непрофесійному підході до своєї роботи на Кремль і втрати хватки пропагандистів.

«Знову повертаюся до теми, що ви – халтурники. Як кажуть у нас в Запоріжжі, ваще на отбитом. Раніше, коли ви робили фейки, ви хоча б намагалися, наймали актрис для шокуючих інтерв’ю про «звірства карателів», робили скріншоти з відеоігор, малювали мультики про ракети. А тепер розслабили булки і представили у вигляді докази суб’єктивну точку зору. Моя точка зору не змінилася – з повагою, ідіть на х*й», – підсумувала Соколова.