Bellingcat: ФСБ вербує злочинців для замовних вбивств за кордоном

Російські спецслужби вербують шантажем злочинців, а після використовують їх для здійснення вбивств.

Про це йдеться в розслідуванні Bellingcat, Der Spiegel і The Insider.

Журналістам стало відомо, що Вадим Красіков, який убив у Німеччині громадянина Грузії Зелімхана Хангошвили, можливо, причетний ще до кількох убивств.

Так, у 2007 році Красіков був підозрюваним у вбивстві депутата і бізнесмена Юрія Козлова в Карелії. При цьому розслідувачі відзначають, що в тому ж році чоловік мав тісні зв’язки з ФСБ і, ймовірно, навіть працював у спецназі «Вимпел».

Потім, в 2013 році, Красикова підозрювали у вбивстві підприємця Альберта Назранова. Його оголосили в розшук, проте незабаром судовий процес призупинили, а в червні 2015 року Красикова прибрали з федерального розшуку і бази Інтерполу. А потім він отримав нові документи на ім’я Соколова.

Також стало відомо, що у 2015 році Вадим Красіков їздив в окупований РФ Крим, в 2017 літав в Бішкек, столицю Киргизстану, а після знову в Крим. Кожна поїздка тривала від п’яти до семи днів.

Схоже, Красиков був завербований спецслужбами як найманий вбивця, вважають розслідувачі.

Журналісти видання також звертають увагу, що Росія раніше вже використала таку схему вербування колишніх злочинців. Так, наприклад, навесні 2019 року у Києві затримали росіянина Олексія Комаричева, який підірвався на вибухівці при спробі закласти бомбу під машину українського військового. Комаричеву відірвало обидві руки, але він вижив. На думку розслідувачів у Києві він виконував завдання російської військової розвідки.

В 2016 році, під час роботи в міліції, Комаричева затримали при отриманні хабара. Тоді йому загрожував тюремний термін і штраф у розмірі 48 мільйонів рублів.

Також у матеріалі згадується ім’я Олега Смородинова, якого затримали в Україні після вбивства офіцера Івана Мамчура, який працював у рівненському СІЗО.

До цього Смородінов воював на боці російських бойовиків на території Донбасу, а також ФСБ був завербований, коли намагався долучитися до ПВК Вагнера.

Під час затримання у Смородинова нібито був список з шести осіб, ймовірних жертв майбутніх замахів – всіх цих людей об’єднувала служба у грузинської армії під час війни з Росією в 2008 році.