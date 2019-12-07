Зустріч з Путіним стане для Зеленського «отрезвляющей» і поховає його «наївні ілюзії», — Єлісєєв

Екс-заступник глави Адміністрації президента Порошенко з зовнішньополітичних питань Костянтин Єлісєєв заявив, що зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним стане «протверезити» для Зеленського.

Про це він повідомив в інтерв’ю програми «Ваша свобода».

«Я не знаю, чому було багато питань, буде, не буде цієї зустрічі. Звичайно, буде. Більше того, окремі зустрічі і Зеленського з Меркель окремо, і з Макроном, де будуть координувати позицію. Але дійсно перша зустріч з Путіним буде важлива. Я думаю, що це буде «зустріч протверезіння» — нарешті наш президент поховає наївні ілюзії про те, що досить поговорити з Путіним і ми всі питання вирішимо», — сказав Єлісєєв.

Єлісєєв переконаний, що Зеленському треба бути напоготові, так як перед ним буде сидіти «цинічний, дуже досвідчена людина з певних структур, який знає, як розмовляти з такими людьми».

За його словами, Путін «по-дружньому себе вести, поплескувати по плечу, говорити Зеленському який він геніальний людина».

«Давайте не забувати, що Росія вже вивчила психотип нашого президента. Повірте мені, всі психологи вже опрацювали його психологічні портрети. І будуть застосовані такі слова й такі висловлювання, і такі аргументи, які дозволять Путіну показати, що можна через президента Зеленського вирішувати питання», — зазначив Єлісєєв.

Зустріч лідерів України, Франції, Німеччини і РФ відбудеться у Парижі 9 грудня.