Джейсон Момоа публічно присоромив Кріса Пратта за пластикову пляшку

Зірка «Ігри престолів» і «Аквамена» Джейсон Момоа присоромив Кріса Пратта, відомого своєю роллю у фільмі «Вартові галактики», за використання пластикової пляшки для води. Кріс виклав в Instagram фото, на якому він рекламує спортивне спорядження Amazon з одноразовою пластиковою пляшкою в руці.

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Публікація від chris pratt (@prattprattpratt) 3 Гру 2019 о 8:46 PST

Джейсон, на відміну від фанів Кріса, не був у захваті від фото, прокоментувавши повідомлення так: «Бро, я тебе люблю, але що за чорт з пляшкою води. Ніякого одноразового пластику. Ну ж».

Кріс погодився з Джейсоном, заспокоївши його тим, що завжди носить з собою власну пляшку. За його словами, хтось дав йому одноразову пластикову пляшку під час фотосесії, тому що він не знав, куди подіти руки.

У відповідь на це Джейсон виклав фото зі своїми дочками і Крісом, вибачився за викликаний зауваженням шквал критики Пратта і пояснив, що його дуже хвилює забруднення океанів пластиком.

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Публікація від Jason Momoa (@prideofgypsies) 3 Гру 2019 о 9:22 PST

В кінці листопада Джейсон Момоа став «Людиною року» за версією австралійського журналу«GQ» за свої акторські досягнення та активну еко-позицію. Для того, щоб привернути увагу до проблеми забруднення пластиком і важливості утилізації сміття, у квітні цього року актор вперше за 7 років збрив бороду. Крім того, Момоа створив власний бренд води Mananalu. Для виготовлення пляшки в Mananalu використовують перероблені алюмінієві банки.

За матеріалами Inspired

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