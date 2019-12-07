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У Польщі правоохоронці виявили майже 2 тони кокаїну

07.12.2019

Працівники поліції та митної служби Польщі виявили найбільшу за останні 30 років партію кокаїну — майже 2 тони — вартістю близько 2 млрд злотих (понад $500 мільйонів).

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє “Укрінформ”.

«Це була спроба переправлення найбільшої партії за останні багато років, без сумніву – найбільшої партії за останні принаймні 30 років», – зазначив Моравецький.

За його словами, в операції з викриття злочинної групи були залучені Центральне слідче бюро поліції та податкова служба.

Начальник національної поліції Польщі Ярослав Шимчик уточнивши, що виявлено 1850 кг кокаїну, який був змішаний з крейдою у контейнері з Колумбії.

Лабораторію для очищення кокаїну від домішок виявили у Великопольському воєводстві на заході країни. За словами керівника польської поліції, це була найсучасніша лабораторія, яку доводилося бачіті поліціянтам на території країни.

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