Варто подумати про право на доступ до інтернету в місцях позбавлення волі

Сьогодні день дискусій про доступ до інтернету як одного з базових прав людини (що не позбавлене логіки), запропонував би поговорити ось про що.

Не знаю, який світовий досвід, але було б розумно подумати про право на доступ до інтернету в місцях позбавлення волі. Це важливий спосіб зберегти соціалізацію людини, який в кращому випадку має легальну можливість отримувати інформацію про події тільки з телевізора (ну, якщо вона там є). А заодно самоосвіти і всякого такого.

Зрозуміло, що є деталі, які варто було б продумати. Якщо вважати суспільно небезпечною можливість його комунікації (тиск на свідків, залучення в шахрайські операції тощо), то розумно подумати над обмеженням можливості поширювати інформацію, писати повідомлення. Можливість отримувати інформацію все ж навряд чи може завдати особливий збиток. В крайньому випадку можна розробити спеціальне ПО, доручити всі умовного Ростеху (хоча краще б «Яндексу»), зберегти право легальної перевірки історії роботи в інтернеті.

Це виправить ситуацію, в якій: а) телефони у місця позбавлення волі все одно потрапляють і це підвищує корупційні ризики та ймовірності покарань за звичайні вчинки, б) не рятує від шахрайських дзвінків, з якими майже кожен з нас стикався.