Конкурс «Мисс Вселенная» показал новую корону за 5 миллионов долларов (фото)

Международный конкурс красоты «Мисс Вселенная» представил свою новую корону — «Сила единства» (Power of Unity) — творение знаменитого ювелирного дома Mouawad, который уже много лет создает драгоценные Fantasy Bra для показов Victoria’s Secret.

Рекордно дорогая корона Power of Unity изготовлена из 18-каратного золота и содержит 1770 бриллиантов, включая самый крупный центральный камень — овальный золотой бриллиант весом 62,83 карата. Это творение Mouawad оценивается в пять миллионов долларов.

Корона «Сила единства» от Mouawad

Новую корону представила публике нынешняя Мисс Вселенная, филиппинка Катриона Грей 5 декабря в Атланте. Уже 8 декабря она передаст ее своей последовательнице — Мисс Вселенной-2019.

До этого долгое время победительницы конкурса получали корону Mikimoto с жемчугом общей стоимостью 250 тысяч долларов.

Россиянка Оксана Федорова была первой Мисс Вселенной получившей корону Mikimoto в 2002 году

Затем один год в 2008-м была неудачная, по общепринятому мнению, корона от CAO Fine Jewelry of Vietnam за 120 тысяч, а в 2009 конкурс остановился на «экологической» короне «Мир» (Peace) от Diamond Nexus Labs, украшенной исключительно синтетическими драгоценными камнями.

Мисс Вселенная-2012 Оливия Калпо в короне с синтетическими рубинами

Ее использовали до 2013 года, а в 2014-м продюсеры конкурса заказали новую. Тиару модерного дизайна, украшенную сапфирами, создала чешская Diamond International Corporation, ее стоимость составляла 300 тысяч долларов.

Мисс Вселенная-2015 Пия Вруцбах в короне DIC

Мисс Вселенная-2015 Пия Вруцбах в короне DIC

Эту корону планировали использовать десять лет, но неожиданно в 2017 году из-за финансового конфликта с DIC вернулись к использованию короны Mikimoto.

Напомним, новую королеву красоты — «Мисс Вселенная 2019», голову которой увенчает «Сила единства», выберут 8 декабря в Атланте. Украину будет представлять 26-летняя Анастасия Суббота из Запорожья.

Фото — Getty images