Сеть насмешила собака, нежелающая купаться (видео)

Хаски опирается со всех сил.

Хаски по кличке Пигги испытывает нестерпимое отвращение к воде и искренне считает, что мытьё — это пытка, передает zoobusiness.kiev.ua.

31-летнему Бому Ваттана из Нонтхабури (Таиланд) приходится основательно помучиться, чтобы искупать питомицу.

Раз в неделю мужчина наливает воду в детский бассейн, а чтобы поощрить собаку и показать, что в мытье нет ничего страшного, сам раздевается до плавок и лезет в воду.

Впрочем, все эти ухищрения не особенно помогают, ведь Пигги извивается и отчаянно воет, не желая принимать ванну.

Конечно, через какое-то время хаски приходится смириться с неизбежным и всё-таки выкупаться, после чего собака спокойно живёт целую неделю — вплоть до следующей ужасной водной процедуры.