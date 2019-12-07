«Він вагітний?» Новий вид ватажка терористів Пушилина нажахав мережа

В мережі з’явилося нове фото розтовстілого ватажка терористів так званої «ДНР» Дениса Пушилина.

На зовнішній вигляд ватажка терористів звернув увагу блогер «Фашик Донецький» і виклав на своїй сторінці в Twitter відповідний кадр.

На ньому Пушилин зображений з футбольним м’ячем і в спортивній формі – футболці з написом «Голова», коротких шортах і гетрах. На фото видно, що ватажок терористів дуже погладшав за роки війни.

«Придумайте назву до фото», — підписав запис блогер.

У коментарях до фото українці розійшлися гнівом. «Ппц, він про народ думає!», – пишуть користувачі.

«У**ок, інших слів немає!», «Він вагітний?», «Свиня грає в футбол?», «Чим більше мішень, тим влучніше снайпер», «Кровосіся донецький», – пишуть в мережі.

Зазначимо, що ватажок терористів «ДНР» Пушилин дійсно дуже поправився за останні кілька років. Близьке оточення навіть придумав йому кличку «Пушинка».

А ось так Пушилин виглядав в 2014 році, коли Росія почала війну на Донбасі.

Як повідомляють донецькі блогери, Пушилин в «ДНР» контролює чимало корупційних схем – починаючи від продажу вугілля і закінчуючи продуктовими магазинами. Зокрема, йому належить місцева мережа супермаркетів «Перший республіканський», де часто з’являються товари з російського гумконвоя.

Ватажок терористів Пушилин дуже поправився

Twitter Фашик Донецький

Придумайте заголовок до фото pic.twitter.com/lqvMqZ0N02

— Фашик Донецький (@fash_donetskij) December 6, 2019