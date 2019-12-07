Милованов пообіцяв вирішити проблеми вкладників «Укрбуду»

Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що уряд знайде шляхи вирішення проблеми вкладників «Укрбуд».

Чиновник зробив заспокійливий обіцянку в ефірі телеканалу «Інтер» 6 грудня.

Відповідаючи на питання, що Кабмін має намір зробити для захисту вкладників будівельної компанії, Милованов відповів, що можуть бути задіяні законодавчий, фінансовий або правоохоронний механізми.

«Уряд повинен відповідати за справедливість, тому ця проблема — теж відповідальність уряду. І завдання уряду — знайти правильний механізм. Наше завдання — захистити людей і відновити справедливість», — сказав міністр.

Йому поставили уточнююче питання, чи можуть вкладники спати спокійно.

«Ми зробимо все можливе, і я особисто теж, щоб справедливість була відновлена», — запевнив Милованов.