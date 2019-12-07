У США призначили винагороду в $5 мільйонів за російського хакера

Американська прокуратура висунула звинувачення проти двох членів хакерської групи з Росії “Evil Corp”.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Їх звинувачують у розробці глобальної схеми банківського шахрайства, яка принесла цьому злочинному угрупованню більше як 100 мільйонів доларів.

Двох провідних членів угруповання – росіян Максима Якубця, який народився на Хмельниччини, а пізніше отримав громадянство РФ, і його спільника Турашева з міста Йошкар-Ола було звинувачено, окрім шахрайства, ще й у розробці та поширенні вірусу Dridex, з допомогою якого було викрадено банківські дані у понад 40 країнах.

США оголосили за інформацію, яка допоможе затриманню і засудженню лідера угруповання “Evil Corp», яким считают Максима Якубця, винагороду в розмірі п’яти мільйонів доларів.