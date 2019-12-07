Для угорських шкіл на Закарпатті підготують вчителів української

Міністр освіти і науки Ганна Новосад після зустрічі з угорцями Закарпаття в Ужгороді заявила, що найближчими роками уряд інвестуватиме в підготовку вчителів української мови угорських шкіл, вони пройдуть системне підвищення кваліфікації.

Про це у п’ятому ятницю, 6 грудня.

Новосад наголосила, що влада інвестуватиме у підручники, які мають бути адаптовані для вивчення української мови в угорських школах.

“Ми знаємо, що вже кілька років тривають суперечки навколо Закону “Про освіту”. Сьогодні на зустрічі в Ужгороді ми донесли до представників громади позицію нашого уряду в цьому питанні. Вона полягає у тому, що ми продовжимо впровадження Закону “Про освіту” 2017 року, виконуючи усі рекомендації, які нам дала Венеційська комісія, та спираючись на рішення Конституційного Суду, який визнав закон конституційним”, – заявила Новосад.

За її словами, що на цій зустрічі було важливо донести до представників угорської громади дві речі.

“Перше — аби кожна дитина, незалежно від місця проживання, мала доступ до якісної освіти і володіла українською мовою, і ми як держава повинні це забезпечити. Друга — у липні Конституційний Суд дуже чітко сказавши, що Закон “Про освіту” є конституційним, і тому повертатися до розмов, що у ньому є якісь обмеження для представників нацменшин в Україні, ми не будемо”, – сказала вона.

Новосад зазначила, що наразі уряд продовжує імплементаційний період цього закону до 2023 року, а з 23-го року діти в державних школах з угорською мовою викладання будуть вивчати українську мову у збільшеному об ємі. При цьому їхнє право на навчання рідною мовою зберігається.