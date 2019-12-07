Політв’язня Якименка змусили спростувати інформацію про порушення його прав, – Денісова

Українського політв’язня Володимира Якименка, якого утримують у колонії Російської Федерації, змусили підписати документ, у якому вказується, що раніше викладені ним факти порушення його прав не відповідають дійсності.

Про це на своїй сторінці у Facebook розказала уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

“5 грудня 2019 року до Володимира приїздив прокурор Саратовської області з метою перевірки дотримання прав засудженого. Однак, замість всебічного вивчення обставин порушення прав нашого співгромадянина, прокурор змусив його підписати документ, в якому вказується, що раніше викладені ним факти порушення прав не відповідають дійсності”, — написала вона.

Денісова додала, що співробітник правоохоронних органів погрожував Володимирові Якименко новим обвинуваченням у вчиненні злочину через його звернення до омбудсмена.

У зв’язку з цим Людмила Денісова звернулась до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової і закликала її невідкладно вжити заходів з метою дотримання прав громадянина України і сприяти у забезпеченні належних умов утримання і безпеки засудженого громадянина України.

Також омбудсмен закликала комісара Ради Європи з прав людини Дуню Міятович та Президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста Пітера Маурера сприяти візитам представників міжнародних гуманітарних організацій, а також представників делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Російській Федерації до Володимира Якименка з метою здійснення неупередженого та об’єднання єктивного моніторингу стану забезпечення його прав та стану здоров’я.