Андрей Данилко решил вернуться в знаменитый проект

Украинский шоумен Андрей Данилко после своего заявления о том, что он покидает музыкальное шоу Х-Фактор, решил вернутся на проект и это его окончательное решение.

Данилко вновь занял свое судейское кресло в проекте Х-Фактор и заявил, что он все обдумал, успокоился и решил вернуться на вокальное шоу.

При этом Данилко отметил, что за то время, пока он отсутствовал на проекте, он не сидел без дел, а выбирал участников в категории «Группы», которая ему досталась в этом сезоне.

Кроме того, Данилко получил награду M1 Music Awards 2019 в номинации «За вклад в развитие национальной музыкальной индустрии» прямо во время возвращения на музыкальное шоу, пишет РБК-Украина.