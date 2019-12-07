Пожежа в Одесі: стало відомо, коли коледж відновить роботу

Студенти Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, у якому сталася пожежа, зможуть повернутися до навчання вже у понеділок, 9 грудня.

Про це повідомляє прес-служба міністерства освіти та науки України.

“Студенти Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, який постраждав від пожежі, відновлять навчання вже в понеділок, 9 грудня 2019 року. Для цього надано приміщення та аудиторії за ініціативою Ради директорів коледжів області”, – йдеться у повідомленні.

Навчання відбуватиметься в аудиторіях Одеського фінансово-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету, а також в іншому корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу по вул. Героїв Крут, 19.