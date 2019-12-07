Експерт підказав, як українцям знизити тарифи на комуналку

Коли українці замінять зношені мережі, то відчують зниження ЖКГ-тарифів, заявили в Кабміні.

Дана заява в коментарі сайту «Сьогодні», пояснив директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко.

За його словами, між тарифами і станом тепломереж прямого зв’язку немає. До того ж він стверджує, що уряд має інші важелі, які можна застосувати для того щоб знизити суми в платіжках за комуналку.

Сергієнко зазначив, що для того, щоб ціни на неї істотно знизилися, перш за все, потрібно знизити ціни на газ. Адже він становить 90% вартості опалення і приблизно стільки ж вартості гарячої води. «І це цілком під силу уряду, оскільки і кон’юнктура сприятлива, і в газосховищах накопичили дешевий газ, який і треба продавати за тією ж ціною».

Щодо тепломереж, фахівець каже, що проблему потрібно вирішувати поступово, адже потрібні значні вкладення. «Шалені кошти потрібні. У цьому році в Києві замінили 130 км тепломереж, а їх у нас у двотрубному вимірі десь 2600».

За словами експерта, що говорити про малих містах, якщо навіть столиця собі не може дозволити міняти за 500 км на рік. Таким чином, без державної підтримки не обійтися.

Фахівець також роз’яснив, що уряд має забезпечити умови для того, щоб маленькі міста мали можливість брати в борг під невеликий відсоток. «Ось завдання уряду: стабільна економічна ситуація, тарифи, при яких населення регулярно платить, і кредитні механізми».