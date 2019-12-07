Бойовики передали Києву тіло загиблого на Донбасі бійця «Альфи»

Бойовики через кілька днів передали українській стороні тіло загиблого 1 грудня бійця спецназу СБУ Дмитра Каплунова. Про це повідомляють сайти проросійських найманців.

Сепаратисти пояснюють затримку з передачею тіла тим, що Київ не подавав офіційний запит. Хоча, за даними СБУ, відповідний запит був відправлений ще 2 грудня.

Бойовики також повідомляють, що тіло Каплунова було виявлено в 6,5 км. від лінії розмежування.

Інформацію про передачу тіла підтвердив і народний депутат Роман Костенко.

«Давайте заховаємо воїна і розберемося чому його тіло опинилося в руках ворогів! Бо є правило:- «Забороняється залишати убитих і поранених товаришів в розташуванні противника»», — написав він.

В коментарях він додав, що буде проведено публічне розслідування, чому його тіло опинилося у окупантів. «Але багато питань у людей і в першу чергу від спеців!», — пише він.

Нагадаємо, 1 грудня диверсійно-розвідувальна група терористів спробувала проникнути в тил до українським військовослужбовцям у зоні ООС. Під час виконання бойового завдання підірвалися двоє українських військовослужбовців.