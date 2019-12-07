«Онищенко вже оприлюднив все, що у нього було»: Рева не розуміє, яку ще інформацію про Порошенка може надати побіжний нардеп

Андрій Рева, виступаючи в ефірі телеканалу ZIK, заявив, що Олександр Онищенко вже оприлюднив всю інформацію, яка у нього була.

У зв’язку з цим колишній міністр соціальної політики не розуміє, які ще матеріали проти Петра Порошенка може надати побіжний народний депутат.

Рева підкреслив, що та інформація, якою володіє Онищенко, вже давно могла б стати матеріалом для слідства. Однак цього поки так і не відбулося. Разом з тим, екс-міністр припустив, що ситуація цілком може змінитися. У період президентства Порошенко інформація, оприлюднена Онищенко, справді не мала жодних наслідків з цілком зрозумілих причин. Однак зараз Україною керує інший президент. Тому сценарії можливі самі різні.

У цьому зв’язку варто нагадати, що раніше Ілля верба називав Онищенко дуже цінним свідком. На думку народного депутата від партії «Опозиційна платформа — За життя», нардеп-утікач може стати викривачем злочинних схем Петра Порошенка. Ківа переконаний, що у Оніщенко є інформація, яка може знадобитися правоохоронним органам.