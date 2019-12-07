У Києві поліція не дозволила закривавленою жінці покінчити з собою на зупинці громадського транспорту

Патрульні поліцейські в Києві врятували ще одне життя — жінки, яка прямо на зупинці громадського транспорту вирішила вдарити себе ножем у живіт.

Про те, що трапилося поліції повідомили медики, які близько 5:00 7 грудня прибули за викликом і намагалися допомогти невідомою.

Тим не менш, вона не підпускала медиків до себе, погрожуючи завершити задумане.

Коли прибули поліцейські, ситуація повторилася, однак патрульні вирішили діяти хитрістю.

Поліцейський Роман Жуковський підібрав шапку жінки, яку та зронила неподалік, і запропонував одягнути, посилаючись на холод. Тільки-но вона дозволила йому наблизитися до себе, Роман швидко вирвав ніж з її рук.

Після цього жінку передали медикам.

Патрульні виклали в мережу оперативне відео.