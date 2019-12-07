Надя Дорофеева рассказала о проблемах со здоровьем

Солистка популярной украинской группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева халатно относится к своему здоровью, несмотря на то, что у нее есть проблемы со щитовидной железой. Но недавно певица решила взяться за себя и отправилась в Барселону (Испания), где прошла полное обследование.

Об этом артистка рассказала в своем новом влоге. В поездке свою звездную дочку сопровождала ее мама — Ольга Дорофеева.

«Я к своему здоровью отношусь… ну так, бегу в больницу только тогда, когда прижмет. Но в этот раз я решила сделать все по-другому. Я никогда не рассказывала, но у меня есть проблема со щитовидной железой, и это очень распространенная проблема, она действительно очень у многих людей. Эту проблему очень важно контролировать», — призналась Надя.

После медосмотра певица рассказала, что ей нужно делать «серьезную манипуляцию со щитовидной». О каком именно вмешательстве идет речь, артистка не уточнила.

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