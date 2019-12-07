«Жириновський і Кисельов себе дізналися»: професор відреагував на гучний скандал навколо російської мови

Російський політик Володимир Жириновський і пропагандист Дмитро Кисельов впізнали себе у вираженні про «убогому і клоачном російською мовою».

Так в інтерв’ю OBOZREVATEL російський професор філології Гасан Гусейнов прокоментував недавній скандал в РФ щодо його висловлювань про російською мовою. За його словами, бурхлива реакція путінських активістів дорогого коштує, а він отримав несподіване професійне задоволення.

Нагадаємо, що 29 жовтня Гусейнов у своєму Facebook написав, що «в Москві, з сотнями тисяч українців і татар, киргизів і узбеків, китайців і німців, неможливо знайти нічого на інших мовах, крім того убогого клоачного російської». Цей пост підірвав все російське інформаційне простір, професора звинуватили в русофобії і вимагали публічних вибачень.

«В цілому я дуже задоволений, що багато герої мого поста одразу ж впізнали себе і відгукнулися, і Жириновський, і Кисельов, який вирішив, що я сп’яну все це написав, і Соловйов, і Кашин, і літератори начебто Лук’яненко і Прілепіна. Я отримав несподіване професійне задоволення. 30 років описую і вивчаю мову цих людей, їх мовленнєвої етос. І вони впізнали себе. Це дорогого коштує», – зазначив він.

За словами Гусейнова, після скандалу його підтримали студенти та колеги, але також деякі побачили в ньому вихідця з Баку, який повинен повернутися «в свій аул».

«Цілком конкретні люди писали, що я повинен повернутися до своїх «вівцям». Одна людина з Ташкента навіть пропонував мені помінятися з ним квартирами, адже я, за його словами, просто «чуркистанская свиня». А він, як російська, переїде до себе на історичну батьківщину. Хоча його історична батьківщина якраз Ташкент», – підсумував професор.