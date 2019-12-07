Псує статистику: на Львівщині скандал через заборону поліції розслідувати тяжкі злочини

Заступник начальника ГУ Нацполиции у Львівській області, начальник слідчого управління поліції Наталія Харченко нібито заборонила своїм підлеглим починати досудове розслідування тяжких злочинів без її особистого дозволу.

Аудіозапис зі скандальним розпорядженням, нібито зроблений під час селекторної наради, була викладена в соціальній мережі Facebook, повідомляє «ТСН». Жіночий голос на запису пояснює, що тяжкі злочини серйозно псують поліцейську статистику.

«Запам’ятайте всі – з завтрашнього дня внесення до ЄРДР, починаючи з статті 125 (Умисне легке тілесне ушкодження» – прим.ред.) і закінчуючи трупом, природною смертю, виключно за мою погодженням», – говорить голос на запису.

«Якщо проти вас відбувається якийсь злочин, ви приходите в правоохоронні органи, щоб заявити. А це не буде розслідуватися, тому що пані слідчий вважає, щоб не псувати статистику», – заявила місцева активістка Наталія Шелестак, яка запевняє, що на скандальному запису говорить саме Наталія Харченко.

У зв’язку з публікацією цього аудіо прокуратура України ініціювала позапланові перевірки у райвідділах поліції Львівської області. Про це повідомила прокурор Львівщини Ірина Діденко.

Прокуратура розпочала перевірку

фото розпорядження