«Стояти на смерть!» Білорусь охопили масштабні протести проти Путіна

Громадяни Білорусі вийшли на акцію протесту проти інтеграції з Росією. У суботу, 7 грудня, більше тисячі людей зібралися в центрі Мінська, щоб захистити незалежність держави, передає «Радіо Свобода».

Протестувальники вранці вишикувалися на площі в живий ланцюг, а пізніше зібралися біля будинку профспілок, де мітингу виступили лідери, в тому числі блогери і поети. Вони нагадали, як Білорусь боролася за незалежність, заявивши, що це найбільша цінність і вони будуть за неї боротися і «стояти на смерть».

«Живе Білорусь!» «Ми-за незалежність!» «Немає інтеграції! Слава нації!» – скандували люди. Виступаючі розкритикували дії влади, натякаючи на президента Олександра Лукашенка.

Примітно, що в ході акції спілкування відбувалося виключно білоруською мовою. Також активісти подякували українців, які підтримують незалежність Білорусі від РФ. Вони нагадали про агресію Путіна, закликавши робити все, щоб «не прокинутися завтра в складі іншої держави».

Очікується, що протест буде тривати до вечора. У неділю, 8 грудня, також закликали громадян вийти на мітинг. При цьому правоохоронці пригрозили, що дозволи на акцію в організаторів немає, тому у її учасників «можуть бути проблеми». Однак сутичок не було, протести йшли мирно.

Протести в Мінську

скріншот

Протести в Мінську

скріншот

Протести в Мінську

скріншот

Протести в Мінську

скріншот

Протести в Мінську

скріншот

Протести в Мінську

скріншот

Протести в Мінську

скріншот

Протести в Мінську

скріншот

Протести в Мінську

скріншот

Протести в Мінську

скріншот

Після 12:00 почалася хода по Мінську. Люди вишикувалися в колону, розгорнули прапори. У хід також пішли димові шашки.

Протести в Мінську

скріншот

Протести в Мінську

скріншот

Протести в Мінську

скріншот

Протести в Мінську

скріншот

Протести в Мінську

скріншот

Протести в Мінську

скріншот

На ходу зустрівся п’яний провокатор, який кидався на людей і провокував бійку. Після скарг людей поліція його все ж забрала.