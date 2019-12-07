Арахамія закликав підтримати Зеленського на саміті в Нормандії «як на футболі»

Голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія порівняв “нормандський саміт” з футбольним матчем і закликав українців вболівати за Президента Володимира Зеленського.

Про це йшла мова в ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

“У нас є наш Президент, це знаєте, як у футболі. Коли ти граєш на своєму полі в своїй країні і всі вболівають за тебе, то тобі простіше грати. А якщо всі улюлюкають, свистять — дуже складно в цих умовах грати. Я хочу закликати всіх: давайте будемо підтримувати нашого Президента, разом шукати шлях до світу і не забувати про ті самі “червоні лінії”, — заявивши Арахамія.

У свою чергу лідер фракції “Голосу” Святослав Вакарчук зазначив, що порівняння переговорів в “нормандському форматі”, присвячених врегулюванню конфлікту на Донбасі, з футболом — недоречне.

“Давайте все-таки не порівнювати переговори про мир з футболом. Результат програшу у футболі — поганий настрій на один вечір. Результат програшу на таких переговорах може змінити долю всієї країни”, — сказавши він.