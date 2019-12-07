Храм ПЦУ обікрали в Сімферополі, – архієпископ Климент

Робітники, які роблять ремонт у Кафедральному соборі святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі, винесли з храму радіоапаратуру.

Про це повідомив архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент, інформують “Крим.Реалії”.

“Коли мене не було в Криму, робітники, що роблять ремонт в церкві, нас обікрали. Крадіжка сталася на другому поверсі. Незаконно були виламані двері, старі дерев’яні, під виглядом ремонту, що встановлюються нові. З другого поверху вкрадена радіоапаратура. Сьогодні вранці я заявив виконробу, щоб мені повернули апаратуру. Він мене послав”, – розповів Климент.

За словами архієпископа Климента, це не перша спроба робочих вкрасти щось у храмі.

Священнослужитель звернувся в поліцію.