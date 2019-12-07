«Радіо Свобода» покаже документальний фільм про життя окупованого Донецька

Редакція телепроєкту «Донбас Реалії» створила 45-хвилинний фільм на основі свідчень місцевих жителів.

Про це повідомляється на сайті «Радіо Свобода».

Прем’єр єра проєкту відбудеться 8 грудня о 10.30.

Головним героїнею фільму стала Лідія, яка поїхала з Донецька п’ять років тому. Вона вперше повертається, щоб відвідати родичів. Автори фільму попросили жінку пройти містом та околицями, побувати в улюблених місцях і знімати на телефон все, що вона зможе. Зйомки і коментарі Лідії дають можливість уявити, наскільки змінилося місто і його мешканці.

«Що таке життя в ізоляції? Про що мріють, чого боятися, до чого пристосувалися? Яким донеччани бачать своє майбутнє? Мешканці міста розповідають свої історії і відповідають на запитання, які є простими тільки на перший погляд. Їхні відповіді – вкрай важливі зараз, коли на порядку денному з’єднання явилися п’ять сценаріїв реінтеграції окупованих територій Донбасу», – считают автори фільму.

До проєкту також увійшли зйомки «Донбас Реалій», зняті на окупованій території протягом останніх трьох років.