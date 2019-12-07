Вакарчук переплутав Архімеда з Галілеєм

Лідер партії «Голос» і автор кандидатської дисертації з теоретичної фізики «Суперсиметрія електронів у магнітному полі» Святослав Вакарчук приписав Галілею знаменитий вислів Архімеда.

У прямому ефірі програми «Свобода слова» Савіка Шустера фізик-математик Вакарчук сказав: «Пам’ятаєте? Дайте мені точку опори, і я переверну Землю, як говорив Галілей».

Нагадаємо, що слова великого фізика і математика класичної античності Архімеда Сіракузького пов’язані з законом важеля, який діти вивчають на уроках фізики у 7 класі.