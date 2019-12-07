«Все порішали»: Кремль вже святкує тріумф Путіна в Парижі

В політичних колах Москви очікують, що «нормандська зустріч» 9 грудня в Парижі закінчиться «тріумфом російської дипломатії».

«Більшість людей, які так чи інакше висловлюються на цю тему, бадьоро міркують, що «все вже вирішили, все нормально», – розповів російський політолог Андрій Окара.

За словами Окари, в Москві готуються до переговорів «дуже урочисто.

«Знаєте, таке відчуття як перед Різдвом або Новим роком – що скоро буде свято. Мені здається, подібні відчуття в політичних колах і напередодні 9 грудня», – розповів експерт.

Він нагадав, що кремлівський політолог Олексій Чеснаков (який входить в оточення помічника президента РФ Владислава Суркова) раніше повідомляв про узгодження підсумкового документа «нормандського саміту», в тому числі і з українською стороною.

«Так що в Москві передчуття великого тріумфу російської дипломатії. Багато хто вважає, що санкції проти російської економіки – це питання не вічний, і санкції скоро можуть зменшити або взагалі зняти», – зазначив Окара.

На його думку, сподіватися на повне зняття санкцій «занадто оптимістично», але взаєморозуміння між Москвою, Берліном і Парижем поступово повертається.

Він також звернув увагу, що в РФ почали говорити про «зменшення русофобської риторики в промовах і заявах європейських політиків».

«Вони підкреслюють: «Зараз цієї «русофобії» все менше і менше. Незабаром її взагалі не буде. А Україна залишається за дужками. І взагалі Україна – це проблема для Європи не в меншій мірі, ніж для Росії. Тому треба про цю проблему якнайшвидше забути», – описав він настрої російських політиків.

«Приблизно такий тренд. Наскільки він виправданий або не виправданий – думаю, ми скоро побачимо», – уточнив російський політолог.

«Але як мінімум є розуміння, що навіть найгірший для Росії варіант переговорів у «нормандському форматі» не стане проблемним або катастрофічним. А от найгірший варіант для України, який може бути, дійсно проблемний. А в найгіршому випадку – може бути і катастрофічним», – попередив він.