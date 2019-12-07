У черзі за отриманням житла стояти понад 46 тисяч військових

Наразі у черзі за отриманням квартир перебувають понад 46 тисяч військовослужбовців. Вони очікують житла у власність протягом 20-25 років.

Про це в етері програми «Нині вже» на hromadske розповіла заступниця міністра оборони України Аліна Фролова.

«Всі країни давно відмовилися від такої практики взагалі (передавати у власність квартири — ред.), тому що це непіднімна практика для держави. І нам треба системно вирішити це питання, тому що ці зобов’язання зараз є. Система точно буде змінювати на майбутнє», — розповіла Фролова.

Чиновниця зазначила, що у її відомстві шукають шляхи розв’язків язання проблеми довгих черг за отриманням житла.

Крім того, вона зазначила, що у Міноборони немає достатньої кількості службово-посадового житла, яке надається у тимчасове користування на 2-3 роки.

«Якщо людина не потрапляє в таке житло, вона повинні отримувати грошову компенсацію за винаймання квартири. І це теж питання, тому що, наприклад, до останнього періоду сержанти взагалі не могли отримувати гроші за винайм, хоча водночас вони були частиною армією», — додала Фролова.

Вона запевнила, що на 2020 рік у Міноборони збільшили фінансування на нові інфраструктурні проєкти для будівництва службово-посадового житла.