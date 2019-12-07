У Донецьку з ранку потужні обстріли, Ясинувата «мінусує»

В тимчасово непідконтрольному українському уряду Донецьку сьогодні, 7 грудня, з самого ранку активізувалися потужні обстріл.

Про це повідомляють місцеві жителі в соціальних мережах.

За їх даними, особливо інтенсивні обстріли чутні в північній і західній частинах міста. Вони активізувалися з 9:00.

«Донецьк 11.00 д Семашко спокійно, але часом сильно чути бахи», — пишуть коментатори.

«У мене на Київському в Донецьку чути дуже, скла тремтіли», — додав інший автор.

Також інтенсивні обстріли чути в сусідній Ясинуватій.

«Ясинувата дуже голосно з віброю хвилин 15 вже в районі дев’яти годин», — повідомив місцевий житель.

За словами очевидців, на околицях міста, можливо, є попадання снарядів. Також «лягає» в районі Ясинуватського блокпоста.

При цьому жителі міста відзначають, що чути вихідні залпи.

«Ясинувата мінусує», — пишуть користувачі.