У Донецьку з ранку потужні обстріли, Ясинувата «мінусує»

В тимчасово непідконтрольному українському уряду Донецьку сьогодні, 7 грудня, з самого ранку активізувалися потужні обстріл.
Про це повідомляють місцеві жителі в соціальних мережах.
За їх даними, особливо інтенсивні обстріли чутні в північній і західній частинах міста. Вони активізувалися з 9:00.
«Донецьк 11.00 д Семашко спокійно, але часом сильно чути бахи», — пишуть коментатори.
«У мене на Київському в Донецьку чути дуже, скла тремтіли», — додав інший автор.
Також інтенсивні обстріли чути в сусідній Ясинуватій.
«Ясинувата дуже голосно з віброю хвилин 15 вже в районі дев’яти годин», — повідомив місцевий житель.
За словами очевидців, на околицях міста, можливо, є попадання снарядів. Також «лягає» в районі Ясинуватського блокпоста.
При цьому жителі міста відзначають, що чути вихідні залпи.
«Ясинувата мінусує», — пишуть користувачі.