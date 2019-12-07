РНБО на секретному засіданні затвердив головний сценарій для Донбасу

Рада національної безпеки і оборони України на секретному, закритому засіданні 7 грудня затвердив основний сценарій розвитку ситуації на Донбасі.

Про це в коментарі «5 каналу» повідомив секретар Ради Олексій Данилов. За його словами, на нараді РНБО, яке проходило під головуванням президента України Володимира Зеленського, був затверджений один із сценаріїв розвитку подій у зв’язку з майбутньою зустріччю «в нормандському форматі».

«Сьогодні на засіданні РНБО було прийнято один із сценаріїв, який буде втілюватися в життя як основний на даний час», – заявив він на брифінгу для журналістів за підсумками засідання Ради.

Данилов підкреслив, що затверджений сценарій реінтеграції Донбасу передбачає повернення окупованих територій Донецької та Луганської областей до складу України. Він також нагадав, що Україна хоче повернути своїх полонених, які перебувають на території РФ, в аннексированном Криму та на окупованій частині Донбасу.

Крім того, за словами Данилова, Україна хоче припинити вогонь на Донбасі. Третім питанням, яке зараз розглядається, є повернення Україні контролю над кордоном, і лише після цього – питання проведення місцевих виборів ОРДЛО.

«Варіанти є на будь-який випадок: якщо ми домовимося, якщо ми домовимося частково, якщо ми домовимося повністю. На будь-який випадок у нас є п’ять наших варіантів. Всі органи центральної влади, Збройні сили, всі спеціалізовані органи готові до будь-якого сценарію», – запевнив чиновник.

При цьому він підкреслив, що п’ять можливих сценаріїв реінтеграції ОРДЛО, які були затверджені 3 грудня на нараді у президента, залишаються закритими.