Медіа ОРДО: Всім, хто намагається відстоювати свої права, погрожують арештом і підвалом. Але бунт все одно зріє

Жителям тимчасово непідконтрольних українському уряду територій Донецької області, які намагаються протестувати проти затримок виплат зарплати, погрожують арештами.

Про це заявляють автори ютуб-каналу «Телеканал Сталінград», що висвітлює діяльність ОРДО.

«Усім, хто намагається відстоювати свої права, погрожують арештом і підвалом», — повідомив автор каналу.

Особливо серйозно звучать погрози на адресу тих, хто має намір брати участь в акціях протесту.

При цьому автор каналу підкреслює, що навіть незважаючи на погрози, працівники промислових підприємств знаходяться на межі бунту і масових заворушень.

Жителям тимчасово непідконтрольних українському уряду територій Донецької області, які намагаються протестувати проти затримок виплат зарплати, погрожують арештами. Про це заявляють автори ютуб-каналу «Телеканал Сталінград», що висвітлює діяльність ОРДО.

«Усім, хто намагається відстоювати свої права, погрожують арештом і підвалом», — повідомив автор каналу.

Особливо серйозно звучать погрози на адресу тих, хто має намір брати участь в акціях протесту.

При цьому автор каналу підкреслює, що навіть незважаючи на погрози, працівники промислових підприємств знаходяться на межі бунту і масових заворушень.