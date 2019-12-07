Тимошенко: «Треба міняти всю систему разом з бездарною владою, яка обдурила людей»

Пам’ятайте, що саме ми, люди, народ є джерелом влади в Україні.

Сьогодні в Україні відзначають День місцевого самоврядування. Насправді це день всіх нас — жителів великих і малих міст, обласних та районних центрів, сіл і хуторів. Тому що всі ми наділені правом керувати життям в своїх громадах, і саме для цього ми обираємо депутатів до місцевих рад.

Про це пише сьогодні у Фейсбуці лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

Інша справа, що в нашій державі все поставлено з ніг на голову.

Бюджет формується не «знизу вгору», коли основні гроші збираються і використовуються в громадах. А — «зверху вниз», коли на місця виділяють крихти, а основні гроші залишаються в центрі і йдуть на корупційні оборудки.

У цьому році зафіксовано найнижчий показник виділення грошей на потреби регіонів. І це очевидне свідчення того, що щось треба переглядати.

Змінювати податкове законодавство, щоб податки і збори, зібрані на певній території, йшли на потреби саме цієї громади.

Розширити права регіонів і посилювати відповідальність центру по відношенню до громад, щоб всі мали якісні школи, оснащені лікарні, теплі будинки. Щоб регіони більше не були «пасинками», яких годують за залишковим принципом.

Треба міняти всю систему, і бажано разом з бездарною владою, яка обдурила людей і їх очікування.

І саме цього я всім нам бажаю в День місцевого самоврядування.

Пам’ятайте, що саме ми, люди, народ є джерелом влади в Україні.

Зі святом!