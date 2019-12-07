Повінь в Африці призвів до сотень жертв

За останні кілька місяців жертвами повеней, селевих потоків та гірських зсувів, викликаних тривалими зливами, стали 280 осіб.

Щонайменше 38 людей загинули в результаті сходження зсуву в провінції Чибитоке на північно-заході Бурунді. Число жертв може зрости, оскільки рятувальники продовжують шукати тіла.

В результаті сильних опадів, що почалися у жовтні в Кенії в рамках дощового сезону, щонайменше 132 людини загинули, а понад 160 тис осіб постраждали.

У Танзанії число загиблих від паводку вже перевищила 50 осіб. Крім того, паводки також торкнулися Бурунді, Сомалі, Ефіопії, Джибуті, Судан, Південний Судан та інші країни.

Очікується, що дощі триватимуть, а в таких країнах, як Кенія, Танзанія і Уганда перейдуть у зливи.

У найбільш постраждалих від стихії районах житлових будинків і об’єктів інфраструктури було завдано серйозної шкоди. В цілому стихійне лихо вплинуло на життя більше 2,8 млн осіб.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Джибуті за добу випала дворічна норма опадів. Ця країна у східній Африці вважається однією з самих вразливих неостровных країн світу перед обличчям зміни клімату.

За матеріалами «Кореспондент»

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