47 років тому підірвали ядерну бомбу на Харківщині, щоб погасити пожежу на свердловині: як це було

Перший ядерний вибух в Україні трапився задовго до трагедії на Чорнобильській АЕС. У селі Першотравневе Харківської області 47 років тому підірвали атомну бомбу, щоб загасити пожежу на газовій свердловині. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Відзначається, що ядерний вибух, влаштований майже півстоліття тому під Харковом, готувався в Москві під керівництвом КДБ у повній секретності. Вибух стався в 500 метрах від житлових будинків в селі Першотравневе, про що радянські ЗМІ людям не розповідали.

«Пішла така коричнева суміш, а потім ось так воно клубом закрутилося», — згадують очевидці.

За словами фельдшера, яка проводить з місцевого цвинтаря екскурсії, ракова хвороба вражала людей, а в 1983 році був пік. Біля самого епіцентру події залишилася одна вулиця і кілька будинків, що стоять далеко один від одного. 17 будинків, які побудували для переселенців пізніше, знаходяться в кілометрі від цих жител.

В 1970 році в село приїхали газовики та пробурили 17 свердловин для видобутку газу. З-за помилки в розрахунках, газову трубу прорвало, загинув бурильник і утворився неконтрольований газовий фонтан. Для того, щоб газ не вибухнув, його підпалили, а коли стовп вогню досяг декількох десятків метрів у висоту, його вирішили загасити за допомогою підземного ядерного вибуху.

«Взагалі ніхто нічого не сказав, що це ядерний вибух», — каже місцева жителька Лідія Ричик.

Очевидець операції Микола розповів, як на його очах місцеві міліціонери оточили місце епіцентру. Спочатку все стихло, але через півхвилини стався новий вибух. За словами Миколи, біля епіцентру подій стояли не тільки машини, але і вертольоти. Після бавовни начальство стало розбігатися, а місцевим жителям ніхто нічого не сказав. Досі невідомо, що в операції пішло не так.

«Пробурили похилу шахту. Заклали ядерний заряд. Він вибухнув, піднявся тиск у місці заряду. Принцип зміщується пласт і перекривається наша газова камфорка. Полум’я гасне. Моє припущення — була недостатня потужність ядерного заряду. І тиск 400 атмосфер вимило ці пласти, в результаті чого вийшов ядерний гриб», — поділився своєю теорією начальник відділу аналізу безпеки державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки Дмитро Гуменюк.

Місцева жителька Юлія Караная зазначила, що через пару годин після вибуху, людей повернули додому, потримавши на відстані 5-7 кілометрів. При цьому, їх не попередили про небезпеку і люди пили воду з колодязів і їли овочі з городів. На місці вибуху трава росла навіть взимку, а місцеві жителі ходили туди святкувати Новий рік, так як там було до 30 градусів тепла. В село навіть приїжджали туристи.

«Сказали, тільки атомний вибух. Наші спеціалісти були дуже проти. Ми пропонували наш варіант, який ми почали перед вибухом. Брежнєв і Косигін — вони підписали і дали команду. Там ще була група людей, які були дуже зацікавлені в результатах атомного вибуху в густонаселених районах. І вони писали дисертації хороші для себе», — розповів Володимир, який збирався написати про те, що сталося, книгу.

Він розповів, що українські пожежники змогли загасити факел висотою в 50 метрів за кілька місяців, викопали котлован, вони дісталися до труби і залили в неї розчин.

Начальниця районної лікарні згадує, що люди не одразу почали хворіти на рак після вибуху, однак протягом перших 30 років кількість ракових хворих значно зросла. Близько півтори тисячі місцевих жителів померли за ці роки, а в 2000-х роках статистика вирівнялася.