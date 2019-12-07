Приїхали до хворого з інсультом: У Херсоні патрульні оштрафували водія «швидкої допомоги»

У Херсоні співробітники поліції оштрафували водія «швидкої», коли він чекав бригаду, яка побігла до хворого з інсультом.

«Швидка» стояла під під’їзд багатоповерхового будинку і перешкодила місцевому жителю проїхати на мікроавтобусі. Відео скандалу між водіями виклав у Мережу випадковий свідок.

«Лікарі піднялися до хворого, а я чекав під під’їздом. Три людини зрозуміли, розвернулися і об’їхали двір. Він не тупиковий, його можна проїхати. Четвертий водій не зрозумів, висловлювався нецензурною лексикою в мою адресу і на адресу всієї швидкої допомоги», — згадує водій Дмитро Ярошак.

Пізніше чоловік викликав працівників ДПС, які виписали штраф водієві швидкої ускладнення руху. Медики, які в цей час рятували хворого з інсультом, обурені. Кажуть, якщо б знадобилася термінова госпіталізація, то зробити її було б неможливо.

«Виявив, що машина стоїть біля під’їзду, як у нас прийнято, ззаду підперта мікроавтобусом», — каже фельдшер Віктор Кистрин.

Сварка між водіями тривала три години. Протягом цього часу бригада не могла виїжджати на виклики. Тепер водій швидкої повинен сплатити штраф 255 гривень. Однак, його керівництво запевняє, що чоловік діяв за інструкцією. Втім, поспілкуватися з іншою стороною конфлікту журналістам не вдалося. Відомо лише, що цей мікроавтобус орендує місцева фірма і він не є власником.

Колеги водія кажуть, що постанова про неправильне паркування перша за всю історію роботи станції. На дорозі машини швидкої мають багато переваг, поки нічого не трапиться.

Юрист каже, що в цій ситуації врятували б включені проблискові маячки.

«З точки зору законодавства, коли швидка допомога десь стоїть без проблискових маячків, то вона така дорівнює звичайному автомобілю. Якщо швидка допомога або інший автомобіль стоїть для того, щоб надати невідкладну допомогу, то це звільняє від відповідальності», — говорить юрист Роман Марченко.

Чи Правильно діяли патрульні, зараз з’ясовують в поліції.

«За діями патрульного поки йде перевірка. Проте можемо сказати, що водій спеціального транспортного засобу звернувся з заявою про скасування цієї постанови», — розповів представник патрульної поліції Херсона Андрій Кований.

У поліції не виключають, що після службової перевірки постанова про штраф можуть скасувати.