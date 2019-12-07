Земельна реформа від Зе перетворюється на земельну контрибуцію на користь магнатів — політолог

Транснаціональні кампанії (ТНК) і місцеві земельні магнати будуть вести запеклу боротьбу з олігархатом за залишки майбутнього України як успішної європейської країни.

Нам завзято розповідали, що приватизація українсько-радянської промисловості в 90-ті роки повинна була привести в економіку ефективних власників і до нової індустріалізації країни. Натомість кримінальна приватизація породили занепад економіки, жахливу втрату робочих місць, руйнування цілих галузей, а найголовніше – породило такого монстра, як український олігархат, який вже 20 років зараз контролює політику і економіку України.

Таку думку озвучив сьогодні у Фейсбуці відомий політолог Віктор Небоженко.

Тепер нова влада взялися за турбулентну приватизацію великий державної землі України, яка приведе з схожим результатом і тяжких наслідків, як у приватизації промисловості.

Неоліберальні міфи про гостру необхідність негайної і сумбурною приватизації землі підміняють національний інтерес і національну безпеку України.

У реальності, земельна реформа перетворюється на земельну контрибуцію на користь переможця, а не населення України.

Більш того, об’єктивно — це продовження політики колишнього президента-олігарха Порошенка, який збирався зробити те ж саме у другий термін свого президентського правління.

В результаті цієї, несподіваною для населення, скандальної приватизації землі, транснаціональні кампанії (ТНК) і місцеві земельні магнати будуть вести запеклу боротьбу з олігархатом за залишки майбутнього України як успішної європейської країни.