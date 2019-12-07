Пропагандистські ресурси розповіли про катастрофу на підприємствах ОРДО: люди звільняються, зарплати немає, заводи закриваються

Пропагандистські медіа-ресурси ОРДО розповіли про катастрофічну ситуацію, що склалася в економіці тимчасово непідконтрольних українському уряду територій Донецької області.

Так, за даними, ютуб-каналу «Телеканал Сталінград», економіка «республік» опинилася на межі повного занепаду.

За словами автора каналу, усіма промисловими підприємствами ОРДО сьогодні керує приватна компанія «Внешторгсервис», яку пов’язують з олігархом Олександром Курченко. Це підприємство нібито відраховує в бюджет «ДНР» 12 млн рублів на місяць: за підрахунками каналу, це всього 5 руб. на людину в місяць. Цього вкрай недостатньо навіть для елементарного виживання.

Крім того, «Телеканал Сталінград» говорить і про результати приватного керівництва».

«Припинена робота збагачувальних фабрик із-за відсутності поставок вугілля. Під загрозою робота електростанцій. На Донецькому коксохімічному заводі працівникам не платять зарплату вже 5 місяців. Шахти з видобутку коксівного вугілля відмовилися відвантажувати вугілля для ВТС з-за повної відсутності розрахунків та багатомільярдних боргів перед ними», — перераховує автор каналу.

Також, за його даними, повністю зупинив роботу місцевий машинобудівний завод. Його працівники масово звільняються з-за боргів по зарплаті, яка не виплачується 3-4 місяці.

Крім того, канал стверджує, що припиняє своє існування Донецький завод високовольтних опор: з 24 грудня він буде поставлений на консервацію, його працівників звільнять.