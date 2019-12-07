Нацполиция підтвердила початок слідства по справі Приватбанку, ініційованого Дубинським

Національна поліція України підтвердила факт проведення розслідування стосовно керівника проекту із зовнішніх та внутрішніх комунікацій Приватбанку Інни Музичук, яка днями була звільнена з держструктури. Як тільки справу було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Про слідстві по справі йдеться в офіційній відповіді Нацполиции на депутатський запит Олександра Дубинського. Як раніше писав Dubinsky.pro, він став ініціатором розслідування щодо розкрадання 700 тис. грн.

«Музичук І. А й посадові особи ТОВ «Пинет», ТОВ «Альфаком», ТОВ «2407», діючи за навмисної домовленості, уклали договір між АТ «КБ «Приватбанк» та вищезазначеними підприємствами про надання рекламних послуг, в яких умисно завищували ціну цих робіт і в яких вказували роботи, які заздалегідь для них не повинні були виконуватись. Після чого ділили між собою кошти, безпідставно отримані за неисполненную або виконану за завищеними цінами роботу, сума яких складає не менше 700 000 гривень», — йдеться в заяві по справі.

Факти розслідування та перелік заходів, які в нього ввійду, поліцейські повідомити відмовилися. Послалися на таємницю слідства.

Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro