За рік від кору померло 140 тисяч людей — ВООЗ

У 2018 році від кору загинули 140 тисяч людей, що заразилися — 10 мільйонів. «Той факт, що діти помирають від такої хвороби, яку легко запобігає щеплення, — це колективний провал», — сказав гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреисус.

За попередньою оцінкою ВООЗ, у листопаді 2019 року випадків захворювання на кір було в три рази більше, ніж у листопаді 2018-го. США в 2019 році зафіксували найвищу за 25 років захворюваність.

За даними ВООЗ, половина захворювань на кір в 2018 році припала на Україну, Ліберії, Демократичну Республіку Конго, Мадагаскар і Сомалі.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», кір повернулася в чотири європейські країни. Експерти однозначно пов’язують спалах захворювання з поширенням ідеології відмови від вакцинації.

За матеріалами Meduza

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