«Долар по 23» буде вже у вівторок? Чому гривня знову стрімко зміцнюється

Гривня продовжує оновлювати рекорди: долар коштує вже 23,75 грн/$, курс опустився нижче, ніж було в грудні 2015 року.

Про це розповідається у сьогоднішній публікації LIGA.net.

Саме тоді – чотири роки тому – українці в останній раз бачили «долар по 23». Вже наступного тижня у гривні є шанс повернути цю цифру на табло вуличних обмінників.

Причина вагома – позапланова і безлімітна розпродаж зобов’язань уряду в найближчий вівторок.

Скільки зараз коштує долар

Ввечері 6 грудня в Києві було нескладно знайти обмінник з курсом продажу долара в 23,75-23,8 грн. Деякі банки, в тому числі великі, як і раніше продавали валюту дорожче 24 грн, але більшість обмінників «працювали» в діапазоні 23,75-23,9 грн/$.

Нова фаза зміцнення гривні почалася в середу: до п’ятниці долар на міжбанку торгувався в діапазоні 24,70/24,72 грн/$. Результат гривні за тиждень – плюс 27 копійок.

Євро в роздрібних обмінниках можна купити за 26,3 – 26,8 грн/$, британський фунт стерлінгів – по 31 – 33 грн/$.

Держборг і Нафтогаз. Що впливає на долар

Що буде далі? Відповідь – гривня продовжить зміцнюватися. Зараз їй допомагають наступні фактори:

Великий розпродаж боргів уряду. У четвер вдень Мінфін буквально взоврал офіси українських финансиствов новиною: у наступний вівторок міністерство буде продавати 4-річні облігації внутрішньої держпозики у гривні, причому на відміну від попередніх аукціонів, Мінфін не буде лімітувати обсяги розміщення (до цього обмежувалися 2,5 млрд грн, щоб залучати гроші під більш низький відсоток).

“Наші клієнти відразу ж почали питати, що сталося”, — розповіли виданню в одній з великих інвесткомпаній. Підготовку до вівторкового аукціону деякі інвестори почали ще в четвер-п’ятницю. Ажіотаж обіцяє бути серйозним: опитані банкіри прогнозують 7-10 млрд грн (близько $300-400 млн). Така сума здатна обвалити долар до 23 грн вже в понеділок-вівторок.

До кінця року Мінфін планує позичити близько 17 млрд грн. Це означає, що в 2019-му ще буде, як мінімум, два великих аукціону. При інших рівних 23 грн/$ – теж не межа.

Нафтогаз знову продає. Держмонополія знову була одним з найбільших продавців валюти (продають долари отримані від недавнього розміщення єврооблігацій на $500 млн). Також на ринок заходили великі обсяги валютної виручки від металургів і агроекспортеров.

ІНОЗЕМЦІ ЦІЛИЙ РІК ВАЛЯТЬ ДОЛАР. ЯК І ЧОМУ

Що відбувається? Просто факт: іноземні інвестори з початку 2019 року інвестували в борги українського уряду $3,7 млрд. Попередній рекорд був встановлений в 2018 році: близько $350 млн.

Хто вони і що їм тут треба? Як правило, такими вкладеннями займаються не конкретні компанії або фізособи, а інвестфонди, які спеціалізуються на ризикових, але високоприбуткових активах. Україна зараз – саме така країна: неоднозначна репутація, але її борги дають одну з найвищих доходностей в світі (зараз 12,3-13%, раніше було на кілька процентних пунктів вище). Україна тут не унікальна. Схожою популярністю з боку міжнародних «капіталістів» зараз користуються інші країни, наприклад, Єгипет і Гана.

Чому долар з-за цього дешевшає? Таку високу прибутковість дають гривневі борги уряду. Для їх покупки нерезиденти продають валюту під кожен аукціон Мінфіну, який продає держборг щотижня по вівторках (звідси і постійне вплив нерезидентів на курс). У деяких випадках за кілька днів на український ринок може зайти одразу $400-500 млн. Це великі гроші: обсяг звичайних торгів на українському міжбанку – це $400-600 млн. Відповідно валюти в економіці стає більше, ціна на неї падає.

Раніше цього не було — чому? Іноземці звернули увагу на Україну на початку 2018 року – відразу після різкого підвищення облікової ставки НБУ (від неї залежать ставки ОВДП) з 14,5 до 16%. До цього ми були непривабливою країною для нерезидентів: високі ризики дефолту через війни, слабкої економіки і політичної невизначеності плюс не такі високі ставки. На початку 2018-го період відносної стабільності і відновлення економіки збігся з підвищенням ставок Нацбанком у відповідь на зростання інфляції.

Коли це закінчиться? Тоді гривня впаде? Опитані виданням аналітики побоювалися, що девальвація через відтік коштів нерезидентів розпочнеться вже в червні 2019 року, але прогноз не виправдався. Приводом для зниження інтересу можуть стати більш низькі ставки (це реальний сценарій: останнім часом інфляція в Україні сповільнюється, НБУ знижує ставку) або політичні події (розрив з МВФ). Головна відмінність нинішньої ситуації від минулого року – іноземців цікавить можливість зафіксувати високу прибутковість на строк від трьох років: найвищою популярністю користуються 4-5-річні облігації Мінфіну. “Вийти” з цієї інвестиції буде не так просто: якщо ситуація в Україні різко погіршиться, борги її уряду, тим більше на такі довгі терміни буде просто нікому продати.

Чому з-за курсу лають НБУ? Те, що курс долара може опуститися до 23 грн – погана новина для українських експортерів і держбюджету. Перші отримують менше виручки (весь їхній дохід у валюті), бюджет недоотримує частину доходів від митниці, яка збирає імпортний ПДВ виходячи з доларової вартості товарів.

Багато економістів вважають, що НБУ міг би не допустити такого сильного зміцнення гривні – для цього потрібно було купувати ще більше валюти в золотовалютні резерви (з початку року купили $5 млрд). Відповідь Нацбанку простий: він не хоче втручатися в ринок і задвать на ньому тренди. Інакше Україна знову розгорнеться в бік політики фіксованого курсу.

Опитані банкіри не вірять в черговий обвал долара, але у гривні є всі шанси зміцнитися ще сильніше. Прогнозний діапазон на наступний тиждень 23,5 — 23,95 грн/$.